Castel di Sangro e Scontrone set del film “Luna Dolph – L’Eco Perduto”

Alcuni scorci delle due cittadine sono stati scelti dai due giovani produttori di the usual neXT per le riprese, appena concluse, del film

CASTEL DI SANGRO – Si sono da poco concluse a Castel di Sangro e Scontrone, i due Comuni situati alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo, le riprese del film “Luna Dolph – L’Eco Perduto”, prodotto da the usual neXt, giovane società di produzione fondata nel 2017 proprio a Castel di Sangro. Alcuni scorci delle due cittadine, infatti, sono stati scelti dai due giovani produttori, Dario Riccio e John Kapine Kodo, dal regista, Michele Pelosio, e dallo sceneggiatore Gérard Bernasconi come set di questo avvincente film d’azione che sarà disponibile per la visione alla fine del 2024.

“Luna Dolph – L’Eco Perduto” è il primo film indipendente di the usual neXt. La società ha deciso di dedicare la sua produzione al filone delle proiezioni fulldome: grazie all’utilizzo di sofisticate macchine da presa, il film sarà proiettato all’interno di una cupola emisferica, una struttura in pvc e acciaio con un angolo di visione di 360° in grado di poter ospitare fino a 20 persone contemporaneamente. Questa nuova fruizione, nettamente diversa da quella tradizionale, permetterà un’esperienza immersiva e coinvolgente. Luna, influencer virtuale, e i suoi amici Kyle e China arrivano sulla Terra per conoscere le bellezze naturali e paesaggistiche del nostro Pianeta, minacciato da un esercito di soldati robot che, guidati dall’Architetto, vogliono conquistare entrambi i mondi, quello umano e quello del Metaverso. Riusciranno i tre protagonisti a sconvolgere i piani dell’Architetto e a salvare il pianeta l’umanità?

Le riprese sono state realizzate nelle settimane scorse all’interno di abitazioni ed esercizi privati e in alcuni angoli suggestivi delle due cittadine dove curiosi e appassionati si sono radunati per assistere alle scene. Fondamentale, in tal senso, è stato il supporto e la collaborazione delle due diverse Amministrazioni Comunali e di Enel Green Power, l’ente gestore della centrale idroelettrica di Montagna Spaccata, il lago artificiale presente nel Comune di Alfedena.

“Siamo molto felici di questa nuova avventura e di aver scelto il paesaggio di Castel di Sangro e Scontrone come set per il nostro primo film indipendente. Nonostante le incertezze che circondano l’industria dell’intrattenimento e del cinema, abbiamo deciso di sviluppare un progetto mai realizzato in Italia e di esseri innovatori in questo campo. Il legame con il nostro territorio, dove più di sette anni fa abbiamo iniziato, è fondamentale e indissolubile per realizzare i nostri obiettivi“ – commentano Dario Riccio e John Kapine Kodo, i due soci fondatori di the usual neXt.

“Desidero rivolgere i migliori auguri ai coraggiosi autori di questo progetto innovativo in quanto nostri concittadini, ringraziandoli per aver scelto come location le bellezze architettoniche e paesaggistiche della città. Che ben venga qualsiasi operazione che miri alla diffusione della cultura e dell’arte, contribuendo alla valorizzazione del territorio” – commenta Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e Presidente della Provincia dell’Aquila.

“Un’occasione di promozione del nostro bellissimo territorio – commenta Francesco Melone, Sindaco di Scontrone – Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta dei due giovani produttori di utilizzare degli spazi comunali per la realizzazione del film e alcuni scorci di Scontrone per le riprese. È un progetto innovativo, realizzato da giovani appassionati che meritano senz’altro tutto il nostro supporto e la nostra collaborazione”.