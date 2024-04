PESCARA – “Un netto e positivissimo balzo in avanti a livello nazionale e un riconoscimento certificato per il Comune di Pescara, in termini di digitalizzazione. L’ICityRank, il Rapporto annuale redatto da Forum PA che dal 2012 misura il grado della trasformazione digitale delle città italiane, ha promosso Pescara, riconoscendo al Comune un prestigioso 15esimo posto della graduatoria del 2023: la città adriatica è il primo capoluogo non metropolitano del Mezzogiorno in classifica. Grazie al processo di digitalizzazione avviato dal Comune, che è in piena accelerazione e ha semplificato l’interazione tra amministrazione e utenti, Pescara ha registrato un eccezionale avanzamento verso i vertici della classifica rispetto al 2019, quando ICityRank piazzava la citta dannunziana al 62esimo posto”. A dirlo sono il sindaco Carlo Masci e l’assessore all’Innovazione tecnologica e digitale Eugenio Seccia.

La spinta verso l’innovazione, impressa dal Comune, non si è limitata alla semplice adozione di nuove tecnologie ma ha rappresentato una trasformazione radicale nel modo in cui il Comune interagisce con i cittadini e promuove la città. Sono tanti i servizi offerti ai pescaresi che oggi, attraverso un click, possono accedere allo sportello telematico polifunzionale al cui interno sono disponibili 568 moduli informatizzati per presentare istanze, un sistema per l’invio delle segnalazioni, un sistema di prenotazione dei servizi comunali, servizi di pagamento PagoPA, ed è possibile anche l’erogazione di vantaggi economici mediante borsellino elettronico, per concludere con l’App Municipium.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Pescara, Carlo Masci: “Un risultato sicuramente insperato fino a qualche anno fa e che invece, grazie al lavoro della Giunta e degli uffici comunali, abbiamo raggiunto. Il Covid è stato il periodo più buio dal dopoguerra ma anche dalle negatività si può imparare e crescere e così abbiamo fatto. La transizione digitale è stata necessaria, l’abbiamo guardata dritta negli occhi, e ci siamo dovuti mettere a lavoro per andare al passo con i tempi. Ripenso al sistema di prenotazione, tutto telematico, per le vaccinazioni e da lì, abbiamo deciso di premere l’acceleratore per dare il maggior numero di servizi possibili ai quali poter accedere attraverso un semplice click. La notizia del 15esimo posto nell’ICityRank ci inorgoglisce ma non rappresenta un punto di arrivo, anzi, si tratta di un punto di partenza perché vogliamo migliorare e crescere ancora di più”.

L’importante e netto balzo in avanti in classifica del Comune viene accolto positivamente anche dall’assessore all’Innovazione tecnologica e digitale, Eugenio Seccia: “Il percorso di trasformazione digitale intrapreso dall’Ente, che pone il cittadino al centro, in linea con la strategia nazionale e comunitaria, ha un impatto diretto sulla vita delle persone garantendo, ad esempio, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi ed una semplificazione delle interazioni tra cittadino e PA. Abbiamo l’obiettivo di dare ulteriore impulso al processo in atto attraverso la valorizzazione delle proposte contenute nel PNRR”.

Poi Seccia prosegue: “Con il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la migrazione al cloud, la maggiore offerta di servizi digitali al cittadino, lo sviluppo delle competenze digitali di base, la PA si avvia verso un percorso di fattivo rilancio. Questo ambizioso progetto – commenta l’assessore – sta assumendo concretezza grazie al Responsabile della Transizione Digitale (RTD) dell’Ente, Dott. Paolo Santucci (Dirigente del Settore Transizione Digitale e Demografici) e al Responsabile del Servizio Ced, Ing. Alessio Zaffiri, che fin dall’avvento del PNRR hanno avviato una costante interlocuzione con il team territoriale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare con il Dott. Alberto Giaccari (Area Manager sud-est), il Dott. Marco Virno (Account Manager) e l’Arch. Luciano Matani (technical implementation Manager) sui 7 Avvisi pubblicati e relativi alla digitalizzazione per cui il Comune di Pescara ha ottenuto 1.988.164 euro per la migrazione al Cloud dei sistemi informativi, App IO, PagoPA, Sistemi di autenticazione SPID – CIE, Esperienza del cittadino (Nuovo sito internet e potenziamento servizi online) Notifiche digitali e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per interoperabilità banche dati della PA”.

Un altro importante risultato raggiunto riguarda l’inserimento di Pescara all’interno di una comunità nazionale di buone pratiche, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), finalizzata alla condivisione di esperienze, prospettive e soluzioni per consolidare i processi di innovazione nelle PA locali.

“Per il futuro prossimo – dichiara in conclusione l’assessore Seccia – il Comune di Pescara intende puntare la sua attenzione sulla vulnerabilità della rete e le minacce informatiche: il Rapporto CLUSIT 2023 ha inserito il nostro Paese tra quelli sottoposti maggiormente agli attacchi di cyber criminalità delineando la PA come obiettivo sensibile. La protezione della nostra rete informatica costituisce l’ulteriore ambizioso traguardo da raggiungere. A tal proposito l’Amministrazione ha risposto all’avviso dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) proponendo interventi di potenziamento della resilienza cyber dei grandi Comuni. A Pescara la trasformazione digitale corre veloce”.