Castel di Sangro, ora l’Ufficio Postale ha un suo sportello filatelico

CASTEL DI SANGRO – È stato inaugurato oggi, mercoledì 28 febbraio, lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Castel di Sangro.

Alla piccola cerimonia di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il direttore provinciale della Filiale dell’Aquila Daniele Evangelisti e, in rappresentanza della struttura nazionale di Filatelia, Roberta Sarrantonio. All’evento è intervenuto anche Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila.

Si tratta di uno sportello dedicato, presso il quale saranno disponibili prodotti filatelici come francobolli, cartoline, folder, raccolte e altro materiale da collezione.

“Dopo il successo della scorsa estate con lo stand di Poste Italiane allestito nel Palazzetto dello Sport durante il ritiro del Napoli – ha commentato Roberta Sarrantonio – abbiamo voluto aprire una postazione permanente all’interno dell’ufficio postale di Castel di Sangro. Un punto nuovo in questo territorio, pensato non solo per i collezionisti, ma anche per i tanti turisti che frequentano Castel di Sangro e l’Alto Sangro tutto l’anno e per chi desidera avvicinarsi all’affascinante mondo della filatelia”.

“È un servizio che innalza il prestigio dell’ufficio postale di Castel di Sangro – ha detto il sindaco Angelo Caruso –, pertanto rivolgo un sentito grazie a Poste Italiane per l’iniziativa”.

Lo sportello filatelico di Castel di Sangro è disponibile secondo i consueti orari dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.