CASTEL CASTAGNA – Il Comune di Castel Castagna, con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 2022, ha deciso di fornire un sostegno concreto e convinto al disegno di legge per l’istituzione del “Garante Nazionale per la tutela delle vittime dei reati”.

Lo rende noto la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri che in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, unitamente al Vice-Presidente della Provincia di Teramo Luca Frangioni, aveva inviato una lettera chiedendo ai Sindaci della Provincia di Teramo di coinvolgere i Consigli Comunali al fine di assumere l’impegno di rendersi portavoce presso le Istituzioni competenti (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) per una celere calendarizzazione e approvazione della proposta di legge di istituzione del “Garante Nazionale per la tutela delle vittime dei reati”.

“Prendo atto con grande soddisfazione – afferma Monica Brandiferri – della comunicazione ricevuta dal Comune di Castel Castagna, che nei giorni scorsi ha deliberato all’unanimità la proposta di “sostegno ed immediata calendarizzazione ed approvazione del disegno di legge per l’istituzione del “Garante Nazionale per la Tutela delle Vittime dei Reati”. Ringrazio la Sindaca Rosanna De Antoniis e tutto il Consiglio Comunale di Castel Castagna per la sensibilità dimostrata e per l’impegno assunto verso una causa di così grande rilevanza sociale che viene ad impattare su tante persone e su numerose famiglie. Auspico che altri Comuni della Provincia di Teramo possano seguire l’esempio di Castel Castagna e accogliere l’invito a dare reale impulso al suddetto disegno di legge che mira a riconoscere completa tutela e un’assistenza di lungo periodo alle vittime dei reati”.