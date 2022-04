Roseto, stop al servizio tamponi drive-in presso l’Autoporto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Stop ai tamponi drive-in presso l’Autoporto di Roseto degli Abruzzi. Quella che fondamentalmente è una bella notizia, perché figlia dell’allentamento del Covid-19 degli ultimi mesi, è arrivata nei giorni scorsi parte della Asl di Teramo che, attraverso il Coordinatore dell’Ucat Dott. Giandomenico Pinto, ha comunicato ufficialmente al Sindaco Mario Nunges la decisione di sospendere il servizio.

Quindi, anche per i cittadini di Roseto degli Abruzzi, sarà necessario recarsi nella sede teramana di Contrada Casalena dove sono state concentrate tutte le attività, dal lunedì al sabato (dalle ore 9:00 alle ore 11:00), per effettuare eventuali tamponi in modalità drive-in. La Asl, ringraziando l’Amministrazione comunale di Roseto per il supporto dato in questi ultimi mesi sul fronte dello screening e dell’assistenza alla popolazione colpita dal Covid-19, chiede di valutare l’eventuale rimozione delle tensostrutture presenti e dei bagni chimici. Strutture che si sono rivelate fondamentali nei periodi più difficili dell’emergenza.

“La sospensione del servizio di tamponi drive-in all’autoporto di Roseto è senza dubbio un bel segnale che, speriamo, possa segnare il passaggio verso la fine di questa terribile emergenza – afferma il Sindaco Mario Nugnes – evidentemente, i numeri e il basso tasso di ospedalizzazione hanno spinto la Asl di Teramo a riorganizzare la macchina dello screening in provincia in previsione, speriamo, di un ulteriore allentamento delle misure di contenimento. Ovviamente, invito sempre i cittadini a non abbassare la guardia di fronte ad una malattia che si è dimostrata più volte subdola e a continuare ad adottare tutti i comportamenti di buon senso e di igiene che le regole ci chiedono. Non ultimo, porgo il mio ringraziamento alla Protezione Civile per il prezioso servizio svolto e alla Asl di Teramo e all’Ucat per il prezioso lavoro di collaborazione che ha visto il Comune di Roseto e le autorità sanitarie territoriali agire fianco a fianco nei momenti più difficili della pandemia”.