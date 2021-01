Casalincontrada, ricettazione ed evazione imposte: denunciato 37enne

CASALINCONTRADA – Si sono accorti che qualcosa non andava i carabinieri della Stazione di Casalincontrada, quando il 37enne macedone, fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, cercava in tutti i modi di evitare un accertamento più approfondito. Intuendo che potesse nascondere droga o altro, i militari perquisiscono lui e la macchina, e trovano numerose banconote di piccolo taglio.

Poi l’uomo non riusciva a calmarsi, quindi la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione: qui, però, i carabinieri trovano, invece della presunta droga, una tanica con 125 litri di gasolio “agricolo” che di solito viene utilizzato per i mezzi impiegati nella lavorazione della terra, ma può anche essere utilizzato in macchine di vecchio tipo, per eludere le accise nazionali sui carburanti, in quanto molto meno caro.

A quel punto il macedone viene denunciato in stato di libertà per ricettazione e per l’evasione delle imposte sulla produzione e sui consumi.