“Casagrande: all’inferno e ritorno”, presentazione libro a Giulianova

GIULIANOVA – Venerdì 25 novembre alle ore 21,30 presso il Circolo Virtuoso Il Nome della Rosa a Giulianova Alta ci sarà la presentazione del libro “Casagrande: all’inferno e ritorno”, incontro con Enzo Palladini, dialoga con l’autore Luca Luciani.

L’importante è essere contro. Uno stile di vita mai rinnegato e mai abbandonato. La vita di Wálter Casagrande Júnior è tutta così: avversari da battere sul campo, nemici da affrontare per strada e nella vita. Fantasmi, anche. Quello di un padre violento e alcolista poi redento fuori tempo massimo, quello delle droghe più devastanti, quello di una dittatura politica e culturale dalla quale evadere con qualunque mezzo. E il fantasma di Socrates, amico scaricato e poi ritrovato.

La Democracia Corinthiana, la Seleção, il Porto, quattro stagioni ad Ascoli, una Coppa Italia con il Toro. Una storia di calcio che deborda quasi subito dalle righe bianche del campo, che spazia in quasi tutti i campi d’influenza del genere umano, che coinvolge come se fosse stata vissuta da un cugino o da un vicino di casa. È il viaggio di una rockstar all’inferno con biglietto di ritorno. Ripetuto varie volte come una tratta ordinaria.

Enzo Palladini (Milano 1965), giornalista professionista dal 1991, 1989-2002 Corriere dello Sport-Stadio, 2002-oggi Mediaset redazione sportiva.