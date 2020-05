L’AQUILA – La strada statale 5 Quater “Via Tiburtina Valeria” è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni tra i km 4,900 e 10,400 in località Carsoli in provincia dell’Aquila.

Il provvedimento si è reso necessario per il rinvenimento di un ordigno bellico.

Al momento, la circolazione è deviata sulla viabilità locale.