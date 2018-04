Carovana No Hub del Gas, il 9 aprile biciclettata da Giulianova a Pineto

L’Abruzzo si mobilita contro le devastazioni ambientali dei gasdotti

ABRUZZO – E’ partita la carovana che toccherà l’intero Abruzzo in vista della grande manifestazione del 21 Aprile a Sulmona del Coordinamento No Hub del Gas.

Comitati, associazioni e i cittadini si stanno mobilitando per contrastare il tentativo di fare dell’Abruzzo e dell’Adriatico un distretto minerario nell’ambito dell’assurdo progetto di trasformare l’Italia in un “Hub del Gas” europeo.

Scelte nazionali che porteranno l’Abruzzo , e non solo, ad essere convertito a regione “miniera” .

Un assurdo incompatibile con la vocazione di una regione definita da sempre “il polmone verde d’Europa”.

Un progetto che stravolgerà il nostro ambiente con grandi opere inutili al solito vantaggio di pochi. Sono previste grandi centrali e opere di collegamento che, oltre a stravolgere l’ambiente, percorreranno tratti d’Abruzzo ed Italia a grande rischio sismico.

Pensare di realizzare imponenti opere , gasdotti e centrali lungo faglie sismiche potrebbe apparire una assurdità, invece è quello che oggi si vuole realizzare e noi, come sempre ci opporremo.

Marco Borgatti rende noto che le tappe della costa teramana saranno in bici, tutti possono partecipare anche solo per un breve tratto per dimostrare ancora una volta che l’Abruzzo non si piega.

Il 9 Aprile partenza a Giulianova alle ore 15.00 in Piazza Dalmazia, alle 16.30 saremo a Roseto al Lido Celommi per giungere alle 17.30 alla Torre di Cerrano, grazie al patrocinio della AMP, dove si terrà un incontro pubblico sul tema dell’energia, trivellazioni in mare con il Prof. Enzo Di Salvatore.

Il 10 Aprile partenza alle 15.00 dalla Torre del Cerrano , alle 16.30 Saremo a Silvi e per le 17.30 saremo all’arrivo di Pescara.

Come sempre tutti i cittadini e associazioni che hanno combattuto le devastazioni ambientali saranno compatte ed unite anche contro questa nuova minaccia per il nostro ambiente e la vocazione turistica della nostra regione.