Carnevale Estivo 2018 a Pineto: le foto dell’evento

PINETO – Un successo annunciato confermato dalle moltissime presenze e dall’entusiasmo travolgente del pubblico e dei partecipanti quello per la quinta edizione di “Carnevale anche in estate vale” la manifestazione organizzata dall’Associazione “Le Vie dell’Arte” in collaborazione con l’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani e il patrocinio del Comune di Pineto.

Un grande evento a cui l’Associazione Le Vie dell’Arte ha lavorato mesi e mesi per dare vita ad un appuntamento irrinunciabile tra quelli di rilievo dell’estate pinetese. Ad aprire la sfilata le organizzatrici in costume da Castellane di Castelli con abiti dipinti a mano, raffiguranti i tipici piatti delle ceramiche famose in tutto in mondo ed esposte anche all’Ermitage di San Pietroburgo. Un omaggio che l’Associazione ha voluto fare al paese abruzzese fortemente provato dal terremoto e dalle abbondanti nevicate del 2017 e al contempo un modo per valorizzarne la tipicità tanto da aver fatto realizzare quattro piatti unici dal Maestro Ceramista Antonio De Simone con cui sono stati premiati i quattro gruppi vincitori.

Tanti e spettacolari i gruppi ospiti fuori concorso: gli “Amici dell’allegria di Faenza” con Enigma e con il Cavallo di Pegaso, l’“Accademia creativa di Città di Castello” con lo spettacolo itinerante “Alice in the Wonderland”, il “Gruppo Magicabula” vincitore del Carnevale di Manfredonia raffigurante i giochi e ancora da Ascoli Piceno la spiritosa performance in un’apposita vasca e dall’Ungheria la banda con le majorettes.

Tantissimi naturalmente i gruppi in gara e con i temi più svariati: dalla musica antica ai colori dell’India, dai clown in bianco ai personaggi celebri, dal gioco del tetris agli arrosticini, dalle goccioline di sangue dell’Avis ai personaggi del film “Miseria e nobiltà” solo per citarne qualcuno. E poi personaggi dei cartoni con Asterix ed Obelix, i puffi, Heidi e la strega di Biancaneve.

La giuria presieduta dalla giornalista Edda Migliori che ha anche presentato la serata, e composta da Michele Marano, Camilla Ponzio, Emilio Angiolini e Rinaldo Seca Sindaco di Castelli, ha decretato i quattro vincitori.

A vincere come Gruppo più Originale i bambini che hanno rappresentato il gioco del “Tetris”, come Gruppo più Simpatico l’arrosticino gigante de “La pecora morta”, come Gruppo Tale e quale i “Personaggi Famosi” ed infine per il Gruppo più Bello “Asterix e Obelix missione Cleopatra”.

A premiare i gruppi rispettivamente la Presidente dell’Associazione Le Vie dell’Arte Vilma Santarelli, il Presidente dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani Biagio Iezzi, i giurati Edda Migliori e Michele Marano e il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio che oltre a premiare il gruppo più bello ha omaggiato anche il Sindaco di Castelli Seca e Le Vie dell’Arte. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una pergamena ricordo.