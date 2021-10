Carlo Tamburini fa il debutto in Coppa Italia a Monza

DALMINE (BS) – Ad appena 16 anni, Carlo Tamburini è pronto a fare il suo debutto su una vettura a ruote coperte sul tracciato di Monza Il giovanissimo pilota mantovano è entrato a far parte del progetto MM Driving Academy e sarà al via con una delle Honda Civic TCR della MM Motorsport, seguito passo dopo passo da Franco Girolami nel suo esordio nella Coppa Italia Turismo.

Dopo una buona gavetta nel mondo del kart, appena compiuti i 16 anni Carlo Tamburini ha potuto fare il salto tra le auto ottenendo fin da subito ottimi risultati. Il mantovano, al volante di una potente Formula 4, ha infatti già conquistato la vittoria dei round di Imola e Misano del TopJet FX2 ed è ora in lotta per la Top3 assoluta di campionato. Per il suo debutto nel mondo delle corse turismo, Tamburini si è affidato al programma della MM Driving Academy, dove ha potuto contare sui preziosi consigli di Jacopo Guidetti, protagonista del TCR Italy lo scorso anno e pilota dello JAS Motorsport Junior Programme, e Franco Girolami, in lizza per il titolo del TCR Europe.

“Voglio fare bene, anche se è solo la mia prima gara e avrò tutto da imparare. Sono però nel team giusto, potrò contare sull’aiuto dei tecnici della MM Motorsport e i consigli dei professionisti della MM Driving Academy” ha commentato Tamburini, che potrà beneficiare della presenza di Franco Girolami in veste di coach ai box. “Abbiamo ricevuto indicazioni positive dai test e questo mi rende confidente per il weekend, vediamo dove saremo dopo le prime prove. Sicuramente l’obiettivo principale sarà fare chilometri e maturare esperienza, ma se ci sarà l’occasione voglio essere in condizione di coglierla. Sarebbe un bel modo per ringraziare chi, come la mia famiglia, mi ha sempre seguito e supportato” ha concluso il giovane pilota, che punta ad impegno full season nel TCR Italy 2022.

“Siamo molto contenti per il debutto di Carlo, giovane ma molto veloce. Potrebbe sorprende in gara.” ha commentato Emanuele Alborghetti, Team Principal della MM Motorsport. “Dopo Marco Iannotta nel TCR Italy, un altro pilota della MM Driving Academy è pronto a fare il suo esordio nel mondo TCR e questo ci riempie di orgoglio. Con Carlo abbiamo un progetto a lungo termine, Monza sarà solo la prima pietra di un lungo percorso insieme”.

Il weekend della Coppa Italia Turismo in programma a Monza scatterà domenica con le prime prove libere, mentre le qualifiche sono previste al sabato. Domenica le due gare, trasmesse in TV sulle frequenze di MS MotorsTV – canale 229 di Sky – e in diretta streaming sui canali social del GruppoPeroni Race e in TV: alle 9:50 scatterà Gara 1, alle 17:10 Gara 2.