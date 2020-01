Carla Pronio insegnante di “Arti marziali” in Pennsylvania

MIGLIANICO – Carla Pronio, sessant’anni, ha fondato a Shenandoah in Pennsylvania la scuola “Mumei Dojo” in cui insegna, da trentacinque anni, arti marziali. I suoi allievi la chiamano “Kyoshi”. Si è diplomata, nel 1976, alla “Shenandoah Valley High School”. Subito dopo aprì il “Carla’s School of Versatile Dancing and Gymnastics”. A 17 anni si avvicinò al Karate e da quel momento il suo mondo è divenuto quello della “arti marziali”. Nel giugno del 2009 è divenuta cintura nera del 7° grado “Okinawan Go Ju Ryu Karate Do” e nel 2012 cintura nera del 6° grado “Okinawan Kobudo”.

Vanta nel suo curriculum 300 trofei, 21 campionati di grandi tornei e 17 medaglie di trofei nazionali ed internazionali. La sua scuola, “Mumei Dojo”, negli anni ha formato alle “arti marziali” intere generazioni di ragazzi. Carla è proprietaria e direttrice anche del “Dancgym Sport Center” sempre a Shenandoah. Nel 2000 ha sposato Mauro Molinaro. Carla Pronio è la figlia di Carlo e Marian Witcoski. Il padre, Carlo, nacque a Miglianico, in provincia di Chieti, da Antonio (ventottenne “contadino” figlio di Domenico e Teresa Di Febo) e da Maria Domenica Timperio (ventisettenne “contadina” figlia di Nicola e Lucia Desiderata).

Carlo giunse negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia nel 1930, quando aveva solo due anni, e sbarcò ad “Ellis Island” dalla nave “Augustus”. Durante la Seconda Guerra Mondiale servì nella “ Army Military Police” e successivamente anche nella Guerra di Corea. Lavorò con la “ Paris Steel Co, con la “Reading” e con la “Purlator Co.”. Carlo Domenico Pronio morì nel febbraio del 1999.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”