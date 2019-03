Caramanico Terme, il futuro del territorio: se ne parla nell’incontro di sabato

Il 30 marzo presso l’Hotel Ede, l’evento dal titolo “L’ora delle responsabilità” a cura dell’associazione ReteAbruzzo

CARAMANICO TERME – Sabato 30 marzo dalle ore 18.30 a Caramanico Terme (Pe), presso l’Hotel Ede, avrà luogo l’evento “L’Ora delle Responsabilità” organizzato dall’associazione ReteAbruzzo sul futuro del territorio della principale realtà termale abruzzese.

L’iniziativa vedrà l’intervento e la moderazione di Mario Mazzocca, Presidente dell’associazione ed ex Sottosegretario Regionale. Parteciperanno Giovanni Lolli, ex Presidente Vicario Regione Abruzzo e il Sindaco di Caramanico Terme, Simone Angelucci.

Così Mazzocca in merito all’evento: “Sarà un’utile occasione, ripercorrendo le tappe di questi ultimi 15 anni che ci hanno visti impegnati sia sul fronte comunale che regionale, per fare il punto della situazione e gettare basi concrete per un futuro importante per il nostro territorio, un futuro che riguarderà anche l’elaborazione di un’adeguata proposta in vista delle prossime consultazioni ed elezioni per il rinnovo per la carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Caramanico Terme”.

Nel corso dell’incontro ci saranno le testimonianze di Marco Severo, Presidente dell’associazione “Noimessidaparte”; Franco Paris, Presidente dell’associazione “Come chicchi di una sola spiga”; Alessandro Di Sano, Capogruppo Consiglio Comunale di Rosciano; Serafino Montaldi, Presidente Regionale Anpas Abruzzo, e Silvana D’Ignazio, responsabile formazione Anpas Abruzzo.