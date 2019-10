Caprafico di Casoli, muore agricoltore schiacciato del trattore

Si ribalta il trattore e finisce in un fossato: un uomo di 69 anni muore per la gravità delle ferite riportate

CAPRAFICO DI CASOLI (CH) – Un uomo di 69 anni ha perso la vita oggi in località Caprafico di Casoli (Chieti), a seguito di un incidente agricolo. La vittima si chiamava Nicola Sergio Civitella, era originario del posto ma residente a Varese. La tragedia è avvenuta attorno alle 13 quando l’uomo stava pulendo un terreno di sua proprietà utilizzando un trattore gommato che improvvisamente si è rovesciato finendo in un fossato e lo ha intrappolato.

Il mezzo gli ha tranciato una gamba e la recisione dell’arteria femorale gli ha provocato una forte emorragia. Al momento dell’incidente l’uomo era solo e l’allarme è stato dato dai familiari non vedendolo rientrare a casa. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e l’elisocorso, ma per lui non c’è stato niente da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco e carabinieri di Casoli che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Foto trattore ribaltato di repertorio