Capodanno 2023 cosa fare in Abruzzo: 10 idee ed eventi

Musica, divertimento e gusto a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti per iniziare al meglio il 2023

Cosa fare la sera e notte di Capodanno? Dopo due anni di stop forzato, tra cenoni, concerti in piazza e feste in discoteca non mancano gli eventi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in Abruzzo. Ecco per voi dieci idee per poter iniziare al meglio il 2023.

A Pescara la sera del 31 dicembre si aspetterà la mezzanotte nella centralissima piazza Salotto compagnia della comicità dei cabarettisti abruzzesi Marco Papa e Vincenzo Olivieri.

A Giulianova appuntamento alle 22.00 in Piazza Buozzi dove a salire sul palco sarà Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent; dopo la mezzanotte ci si potrà scatenate sulle note della musica popolare di pizzica e taranta de “I Musici”.

Alle 22 prenderà il via anche la serata di Alba Adriatica con il concerto dei Tequila Montepulciano Band; dopo la mezzanotte si canteranno e balleranno le Hits di ieri e di oggi mixate daDj Angelino, accompagnato da Alessia Morelly vocalist e da quattro ballerine

In Piazza della Libertà, a Pineto, ad accompagnare al countdown di mezzanotte saranno i Borghetta Stile; dopodiché si ballerà con la musica disco anni ’90 a cura del dj Alessio Del Principe e di Marco Giannangelo con Nico Trento di Summersmile e Giovanni Mongia di Antares.

Al Guernica Club di Pizzoli si balla in due sale: nella White Room saranno protagonisti Marco Carosone, Michela Lemme e Pier B Voice, mentre lo stage della Dark Room sarà affidato ai dischi di Matilde Lemme, Davide DP, Mariano Lunadei e Mario Iobbi. I prezzi vanno dai 20 euro della prevendita ai 25 euro del botteghino.

Cena spettacolo al Sayonara di Tortoreto in compagnia di Matteo Borghi, già collaboratore di artisti quali Peppino di Capri, Umberto Smaila, Giorgio Panariello ed Enrique Iglesias. Ingresso Tavolo € 60,00 (consumabili € 30,00); ingresso Dopo Cena € 40,00

Al Bellavista di Chieti la serata di San Silvestro trascorrerà in compagnia di alcune leggende della musica house Prins Thomas, Claudio Di Rocco e Riccardo May.

Veglione di Capodanno nei saloni del piano nobile di Palazzo Pica Alfieri, a L’Aquila. tra cena, balli, spettacoli con cantanti, performer e musicisti.

I più sportivi potranno optare per una ciaspolata a Pescasseroli, nel Parco Nazionale d’Abruzzo per poi concludere la serata in agriturismo, allietati da intrattenimento musicale con spettacolo di cabaret e musica dal vivo. per informazioni contattare Majellando.

Infine, per il 1° gennaio segnaliamo due concerti. Alle 17.30 sarà il duo de La Rappresentante di Lista (voce di Veronica Lucchesi e chitarra di Dario Mangiaracina) ad esibirsi gratuitamente in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Alle 19 sul palco allestito in Piazza Salotto, a Pescara, salirà, invece, Loredana Berté.