Cantine Aperte, ottimi risultati per l’Azienda Vinicola Nestore Bosco

Nel weekend del 19-20 giugno visite guidate e degustazioni hanno accompagnato i numerosi visitatori nelle cantine

NOCCIANO – Dalle colline di Nocciano, nell’entroterra pescarese, l’Azienda Vinicola Nestore Bosco con oltre 120 anni di attività e prima ad esportare il Montepulciano d’Abruzzo negli Stati Uniti, oggi parte di PROSIT S.p.A., festeggia gli ottimi risultati ottenuti nella due giorni-19 e 20 giugno-di Cantine Aperte, la festa del vino più grande d’Europa. Visite guidate e degustazioni hanno accompagnato i numerosi visitatori tra le Cantine ed in particolare Cantine Nestore Bosco ha richiamato un parterre importante.

L’edizione 2021 è stata all’insegna della sicurezza su tutti i fronti: Cantine Nestore Bosco ha impostato il suo calendario di visite anche in inglese con prenotazione obbligatoria, in fasce orarie predefinite di circa 2 ore, nelle quali è stato possibile degustare 3 tipologie di vino diverse tra bianco, rosato e rosso, visitare i suggestivi sotterranei della Cantine e vedere così le nicchie dove riposano le bottiglie di Montepulciano e Pan Chardonnay, le grandi botti di Slavonia e ammirare anche il nuovo museo con reperti e suppellettili di arte e cultura contadina risalenti alla fine dell’800. Le degustazioni in particolare hanno avuto luogo sia nei tunnel di affinamento, sia nella nuova area attrezzata, accompagnata da un piatto di bruschette salumi e formaggi locali.

Come spiega Stefania Bosco, Presidente di Cantine Nestore Bosco e Vicepresidente del Movimento Turismo Abruzzo: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa Manifestazione che ha colto perfettamente questa voglia di aggregazione e promozione comune da parte delle cantine e ha dato la possibilità a tutti i partecipanti di conoscere da vicino le eccellenze del nostro territorio”.