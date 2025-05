Cantine Aperte in Abruzzo il 24 e 25 maggio 2025

REGIONE – Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 si preannuncia come un evento di grande rilevanza per tutti gli amanti del vino e della cultura enologica. Per il secondo anno consecutivo, ben 50 aziende del Movimento Turismo del Vino Abruzzo parteciperanno a Cantine Aperte, la manifestazione dedicata al vino più grande d’Europa. Questa manifestazione, che si svolge in tutta Italia durante l’ultimo weekend di maggio, vedrà oltre 600 cantine coinvolte, accogliendo visitatori da ogni parte del Paese e oltre.

In Abruzzo, la provincia di Teramo sarà la più rappresentata, con 18 aziende localizzate principalmente nelle colline di Controguerra e Atri. Queste zone, rinomate per la loro tradizione vinicola, offrono una varietà di vini apprezzati sia a livello nazionale che internazionale. Segue la provincia di Chieti, con 16 aziende delle Colline Teatine, tra cui una della prestigiosa DOCG Tullum e un’altra della DOC Villamagna. La provincia di Pescara contribuirà con 15 aziende distribuite tra le 11 della zona Terre dei Vestini e le 4 della costituenda DOCG Casauria. Infine, troviamo un’unica azienda partecipante nella provincia de L’Aquila, rappresentativa delle Terre Aquilane.

Il regolamento di quest’anno presenta alcune piccole modifiche rispetto alle edizioni passate, rendendo l’approccio agli eventi ancora più accessibile. Sarà richiesta un’offerta base di 5 euro per la visita guidata dell’azienda e per due degustazioni di vino in ogni cantina. Inoltre, gli ospiti potranno acquistare, al prezzo di ulteriori 5 euro, il calice e la sacca ufficiali della manifestazione nella prima cantina visitata – un calice con logo Mtv Abruzzo e una sacca azzurra con la scritta bianca “Meglio in Cantina che al Mare”. Questo calice e la sacca fungeranno da veri e propri “passaporti dell’enoturista”, consentendo ai visitatori di spostarsi liberamente tra le diverse cantine durante tutto il weekend.

Gli orari ufficiali della manifestazione sono stati stabiliti per il sabato 24 maggio dalle 15:00 alle 20:00 e per la domenica 25 maggio dalle 10:00 alle 20:00. Durante queste ore, i winelovers avranno l’opportunità di esplorare e scoprire le varie offerte delle cantine, immergendosi in un’esperienza che celebra la cultura del vino abruzzese.

Cantine Aperte non è solo un evento di degustazione, ma un’importante occasione per valorizzare le tradizioni locali, promuovere il turismo enogastronomico e creare un legame diretto fra produttori e consumatori.