Cantiere sulla SP262, sopralluogo di Costantini con Di Bonaventura

GIULIANOVA – Sopralluogo stamattina del Sindaco Jwan Costantini, insieme al Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura, al cantiere aperto ieri per la sistemazione della provinciale 262, la strada che collega Mosciano Sant’Angelo a Giulianova.

“Ringraziamo il Presidente Di Bonaventura per l’attenzione nuovamente dimostrata per la manutenzione e la sicurezza della nostre strade – dichiara il primo cittadino – i lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno la provinciale 262 per 1 Km ed 800 metri, dal ponte di Case di Trento fino ai confini con Mosciano. E’ doveroso ricordare che da quando questa amministrazione comunale si è insediata la Provincia di Teramo, la Regione Abruzzo, la Asl, il Ruzzo, l’Anas ed il BIM sono tornati a credere nelle potenzialità della nostra città e ad investire in opere importanti”.

Nella foto del sopralluogo con il Presidente Di Bonaventura ed il Sindaco Costantini.