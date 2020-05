Provincia di Teramo, Assemblea dei Sindaci il 7 maggio

TERAMO – Convocata per domani mattina alle ore 9.30 l’Assemblea dei Sindaci. Si svolgerà in remoto, in videoconferenza, e la diretta streaming dei lavori potrà essere seguita sul canale You Tube della Provincia.

In Assemblea saranno discussi i temi portati all’attenzione dell’ente dalle parti sociali, associazioni di categoria e sindacati: sicurezza, salute e ripresa; il ruolo degli enti locali a fianco dei cittadini, le istanze delle parti sociali per un monitoraggio delle azioni poste in essere da Governo e Regione, l’individuazione di un percorso comune per sostenere il territorio provinciale di fronte alla crisi generata dall’emergenza COVID.