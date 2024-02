Canosa Sannita, inaugurazione del monumento “Il Punto dell’Amore”

La cerimonia di inaugurazione del nuovo monumento si terrà mercoledì 14 febbraio, in occasione di San Valentino

CANOSA SANNITA – Il giorno di San Valentino, a Canosa Sannita verrà inaugurato un nuovo monumento appena realizzato dentro la pinetina e denominato, “Il Punto dell’Amore”. A tale scopo, sarà organizzata una piccola cerimonia a partire dalla ore 18.30 del 14 febbraio. Il nuovo monumento, oltre ad essere un punto di ritrovo del territorio, vuole essere il simbolo del legame profondo che deve unire la nostra comunità.

Il Punto dell’Amore, deve diventare il rifugio dove coltivare gentilezza, comprensione, rispetto e solidarietà. Il monumento vuole essere il luogo dove avere sempre in mente che l’amore rappresenta la forza trainante necessaria a guidare ogni nostra azione, unico sentimento da mettere in atto per far nascere qualsiasi nostra nuova avventura.