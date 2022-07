Campus Estivo Minori “Acchiappa la bandiera 2022”: il bilancio

FOSSACESIA – Si è concluso il Campus Estivo Minori “Acchiappa la bandiera 2022”, organizzato dal Comune di Fossacesia. Presso il Parco dei Priori in Viale San Giovanni in Venere, prima e successivamente alla piscina del Centro Sportivo Trivex, in SS. 524 Lanciano-Fossacesia, poi, tanti bambini, dai 6 ai 13 anni, hanno preso parte alle attività ricreative, di animazione sportiva e musicale. L’iniziativa è stata realizzata con l’intento di armonizzare gli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza e a sostegno alle famiglie del territorio, per la prevenzione del disagio e la promozione della qualità della vita. La principale finalità è stata quella di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di divertimento, di gioco e di educazione, l’autonomia, l’amicizia e la vita in comune.

Alla manifestazione di conclusione del Campus, presenti il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante. I bambini sono stati seguiti con entusiasmo dagli operatori.

“Siamo rimasti favorevolmente impressionati dall’organizzazione e dalle dedizione di quanti hanno seguito in queste settimane i bambini – hanno dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio e l’Assessore Galante –. La chiusura dell’anno scolastico porta a uno stravolgimento nell’organizzazione della quotidianità in molte famiglie e il campus è stato senza dubbio un aiuto a tanti genitori”.