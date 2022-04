Campo Imperatore, l’ISS di Teramo ai campionati studenteschi regionali sci

Nella categoria Allievi Maschile, hanno gareggiato gli studenti Emanuele Di Matteo e Daniele Leonzi. Ospite d’eccezione Alberto Tomba

CAMPO IMPERATORE – Giovedì 7 aprile 2022 a Campo Imperatore, sul versante aquilano del Gran Sasso, si è svolta la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Sci Alpino a.s. 2021/2022 alla quale hanno partecipato numerosi atleti provenienti da diversi istituti scolastici della Regione.

Per l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, nella categoria Allievi Maschile, hanno gareggiato gli studenti Emanuele Di Matteo e Daniele Leonzi, accompagnati dal Maestro di sci Claudio Cargini, docente di Scienze Motorie e Sportive e Coordinatore del team di sci alpino dell’Istituto.

Ottima è stata la prestazione dei due giovani sciatori; infatti, nella classifica regionale individuale, Di Matteo ha sfiorato il 3° posto per 13 centesimi di secondo e, tra gli istituti della provincia di Teramo, sia Di Matteo sia Leonzi, hanno ben rappresentato l’Istituto riportando rispettivamente il primo ed il secondo miglior risultato. Hanno assistito alla gara anche i proff. Antonello Passacantando e Marco Pompa, rispettivamente Coordinatore di Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e Referente territoriale di Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo.

Grande soddisfazione sia della Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Nardini, sia della prof.ssa Malvina Sciamanna (referente d’Istituto per i Campionati studenteschi), non solo per i risultati conseguiti dagli studenti, ma soprattutto per la partecipazione all’evento regionale come segno di ripartenza e di rinascita dopo due anni indubbiamente difficili.

Per l’occasione i numerosi giovani sciatori sono stati accolti con affetto da un ospite d’eccezione, il campione di sci alpino Alberto Tomba, uno dei più grandi e amati atleti della storia dello sport italiano, che si è anche concesso per foto e autografi.