Campli, nuovo screening anti-Covid su alunni e personale scolastico

CAMPLI – Primo giorno di didattica a distanza anche nelle scuole elementari e medie del Comune di Campli. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Federico Agostinelli, ha messo ha punto una serie di iniziative per la scuola e per la tutela di bambini e personale scolastico.

Si parte con un nuovo screening anti-Covid su alunni e personale scolastico delle scuole materne che sono ancora aperte con attività in presenza. I tamponi si svolgeranno presso la Casa del Cittadino di Sant’Onofrio il pomeriggio di sabato 7 e presso il Palazzetto dello Sport di Piane Nocella la mattina di domenica 8.

Lo screening riguarderà anche il personale dell’Asilo Nido comunale, gli autisti degli scuolabus, il personale ATA, gli assistenti educativi, gli alunni delle elementari e medie con disabilità o con bisogni educativi speciali per i quali è possibile la didattica in presenza. Per questi alunni sarà garantito anche il trasporto scolastico. Le famiglie interessate possono contattare l’Ufficio Scolastico del Comune di Campli al numero 0861 5601210, dalle ore 9 alle 12.