Campli, furto di “Gratta e Vinci”: nei guai una coppia

CAMPLI (TE) – I Carabinieri della Stazione di Campli, nel contesto di predisposti servizi di osservazione, controllo e pedinamento, in località Terrabianca, s.p. 3, presso il Bar dell’area di servizio che, nelle scorse settimane aveva subito alcuni furti durante gli orari di apertura, hanno tratto in arresto – in flagranza di reato – S. R., 37enne di Teramo, con alcuni precedenti di polizia alle spalle.

L’uomo, con la complicità di una donna, anch’essa denunciata in stato di libertà per concorso in furto aggravato, dopo essere entrato all’interno del Bar dell’area di servizio “Fiumicino Ovest”, con uno stratagemma – distraeva la barista – e si impossessava dei tagliandi della lotteria istantanea gratta e vince, per un importo complessivo di € 300. Il ladro, che veniva prontamente bloccato dai militari operanti, nel corso della perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un tirapugni, sequestrato, pertanto è stato denunciato a p.l per possesso ingiustificato di attrezzi atti ad offendere. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all’avente diritto.

L’arrestato, comparso davanti al Giudice del Tribunale di Teramo, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di firma – tutti i giorni – presso i Carabinieri di Teramo e l’obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne.