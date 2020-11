Campli, una vetrina per bar e ristoranti sul web: ecco l’idea del Comune

CAMPLI – Un portale per offrire uno spazio, gratuito, di maggiore visibilità on line a ristoranti, pizzerie, bar e pub del Comune di Campli. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Federico Agostinelli, che intende sostenere, anche in questo modo, il settore della ristorazione, uno dei più colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni introdotte. Attraverso il potale borgocampli.it è infatti possibile consultare i menù disponibili e ordinare – al telefono o via mail – cibo da asporto o con consegna a domicilio.

“Abbiamo deciso di adattare il portale che questa estate ha permesso di svolgere, in piena sicurezza, una serie di iniziative di promozione turistica, culturale e commerciale del nostro territorio come borGO!, l’Aperipost e la 49° edizione della Sagra della Porchetta Italica. Adesso abbiamo una sfida ancora più difficile: aiutare il tessuto commerciale che sta attraversando una crisi senza precedenti” spiega il Sindaco, Federico Agostinelli. “Vogliamo dare gratuitamente a tutte le attività del nostro Comune uno spazio di maggiore visibilità online per raggiungere, in modo più diretto, i propri clienti. Quella che stiamo vivendo è un’emergenza straordinaria che ha già determinato conseguenze pesantissime all’economia. Nei limiti delle competenze di un piccolo Comune, vogliamo fare la nostra parte per sostenere, per quanto possibile, le attività commerciali. Lo abbiamo fatto con le agevolazioni sulla TARI. Lo facciamo anche attraverso le opportunità che ci offre la tecnologia. Il Governo ha annunciato ristori alle attività commerciali e produttive. Queste risorse devono arrivare immediatamente, senza lentezze burocratiche, a chi oggi è costretto a chiudere o a limitare la propria attività a causa della pandemia”.

Il portale è consultabile al sito: https://borgocampli.it/