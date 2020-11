Chieti, convenzione tra Comune e Caf patronati entro fine 2020

Raimondi: “La settimana prossima disporremo il bando che consentirà ai patronati di aderire alla convenzione – annuncia l’assessore Raimondi – in modo da rendere operativa già da dicembre la collaborazione “

CHIETI – Decollerà entro l’anno la convenzione Comune-Patronati per il supporto alla cittadinanza che deve presentare domanda di assegnazione di alloggi popolari e altre prestazioni. Il provvedimento, presentato dall’assessore alle Politiche della casa Enrico Raimondi, è stato approvato durante la Giunta di oggi.

“La settimana prossima disporremo il bando che consentirà ai patronati di aderire alla convenzione – annuncia l’assessore Raimondi – in modo da rendere operativa già da dicembre la collaborazione con patronati e Caf che aderiranno all’iniziativa. Si tratta di un servizio in più a vantaggio della città e che consente anche di agevolare chi deve fare domande per la casa popolare, nonché altro tipo di documentazione. L’obiettivo è quello di creare una rete efficace di assistenza affinché l’utente non sia più costretto a recarsi in Comune per avere informazioni e assistenza nella istruzione delle domande. A questo si aggiunge la possibilità di coinvolgere gli istituti di patronato e i Caf nella comprensione dei bisogni dei cittadini”.