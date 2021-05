Campli, approvato il bilancio di previsione 2021: sconti su Tari e Imu

CAMPLI – Il Consiglio Comunale di Campli ha approvato il bilancio di previsione 2021. In arrivo sconti su Tari e Imu per attività commerciali e imprese. Di seguito tutte le misure messe a punto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Federico Agostinelli, approvate in Consiglio:

PER IL COMMERCIO

– Riduzione del 25% della TARI per bar, ristoranti, pizzerie, pub, attività agrituristiche per tutto il 2021.

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IL LAVORO:

– zero TARI per il biennio 2020/2021 per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato almeno 5 dipendenti nel biennio 2020/2021.

– zero IMU (quota comunale) per il biennio 2021/2022 per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato almeno 5 dipendenti nel biennio 2021/2022.

– Confermata la riduzione del 50% della TARI per i primi 2 anni di attività per le nuove iniziative imprenditoriali che si insediano nel Comune di Campli.

PER LE FAMIGLIEa

– Confermata riduzione del 10% della TARI per le famiglie con 4 componenti.

– Confermata riduzione del 20% della TARI per le famiglie con 5 componenti.

– Confermata riduzione del 30% della TARI per le famiglie con 6 componenti.

PER IL SOCIALE

– Confermata esenzione TARI per i cittadini ultra 90enni e cittadini con disabilità grave.

PER LA LOTTA ALLO SPOPOLAMENTO DEL CENTRO STORICO

– Confermata l’esenzione per 3 anni delle tasse comunali per i cittadini che trasferiscono la residenza nel Centro Storico (Campli).

PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

– Detrazione di 250€ per l’anno in corso per i proprietari di immobili nel territorio comunale che adottano cani presso canili convenzionati.