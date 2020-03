Supporto psicologico a Giulianova: informazioni e orari

Albani: “un aiuto concreto per tutti coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e quindi della necessaria permanenza nelle proprie abitazioni, possano aver bisogno di un ascolto per uscire da stati di frustrazione, panico ed ansia”

GIULIANOVA – L’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani ricorda che il Comune di Giulianova ha messo a disposizione dei cittadini il servizio di sostegno psicologico gratuito, attraverso l’attivazione del numero telefonico 085/8021900, a cui rispondono le volontarie dottoresse psicologhe psicoterapeute Silvia Pasquali e Laura Collevecchio.

“Abbiamo voluto offrire un aiuto concreto per tutti coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e quindi della necessaria permanenza nelle proprie abitazioni, possano aver bisogno di un ascolto per uscire da stati di frustrazione, panico ed ansia – dichiara l’Assessore Lidia Albani – troppo spesso, erroneamente, si è portati a pensare che l’assistenza psicologica sia destinata a chi soffre di gravi problematiche psicologiche, ma invece rappresenta un valido aiuto per ritrovare benessere e tranquillità. Invitiamo quindi i cittadini a rimanere a casa e a chiamare, evitando di adottare comportamenti inadeguati perché privi di strumenti per la gestione delle emozioni e della situazione, che invece il dialogo con le nostre volontarie possono fornire. Il servizio è rivolto anche a tutti gli operatori dell’emergenza come medici, infermieri e volontari di Protezione Civile e Croce Rossa”.

Si ricorda che il Comune di Giulianova, avvalendosi delle consulenze professionali delle dottoresse psicologhe psicoterapeute Silvia Pasquali e Laura Collevecchio, ha realizzato un vademecum psicologico per i cittadini che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà dovuti alla gestione dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e alla misure di contenimento del virus che impongono la quarantena forzata nelle proprie abitazioni.

Nel vademecum, facilmente consultabile attraverso il portale web istituzionale https://www.comune.giulianova.te.it/ nella sezione “In primo piano” e in quella “Coronavirus Covid-19: informazioni per i cittadini” e sui canali social dell’Ente, vengono fornite importanti indicazioni ai cittadini sulla gestione psicologica del problema.