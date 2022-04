Campionato primaverile di Vela d’altura 2022: al via a Pescara

Sabato 9 e domenica 10 si svolgeranno le prime competizioni a Pescara, evento organizzato dal Circolo nautico Pescara

PESCARA – Conto alla rovescia per il primo appuntamento velico dell’anno a Pescara. Sabato mattina, alle 11, parte il “Campionato primaverile Vela d’altura” organizzato dal Circolo Nautico di Pescara (Cnp 2018). Già una ventina le imbarcazioni di varie dimensioni e categorie iscritte per un evento di interesse regionale che si svolge sotto l’egida della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise.

La base è al Marina di Pescara, ma armatori ed equipaggi arrivano da Ortona e Vasto oltre che dal capoluogo adriatico. Questo nuovo appuntamento, organizzato dal Circolo nautico Pescara a due anni dalla sua costituzione e dopo le ristrettezze dovute alla pandemia, segna la ripresa a pieno ritmo delle attività veliche del Cnp dopo il successo ottenuto con la Dannunziana a settembre scorso e a seguire della Cooking-Cup.

Le regate sono accompagnate da eventi a terra al termine di ogni sessione di prova, a corollario della parte prettamente sportiva. La Club House del Circolo nel Porto Turistico, zona torre di controllo, è sede di ritrovo e di premiazioni. Venerdì sera, 8 aprile, gli armatori si vedono a cena in momento di conviviale nel ristorante Osea, situato sotto la Club House, mentre sabato e domenica scatta il primo appuntamento con le regate a percorso semi olimpico istituito nell’area di mare antistante la costa pescarese. Le iscrizioni per gli immancabili ritardatari restano aperte fino al giorno della vigilia della partenza.

Nino Venditti presidente del Cnp: “E’ un appuntamento importante, il primo di una lunga serie in questo 2022. Siamo riusciti, speriamo, ad organizzarci al meglio, con entusiasmo e desiderio di far vivere e rivivere la passione per la vela. Ce la stiamo mettendo tutta per alimentare lo spirito di gruppo e anche quello agonistico. Dopo un periodo di rinunce dovute alle restrizioni del Covid, speriamo che tornino a gareggiare tutti e che arrivino anche nuove giovani leve e donne veliste. Ringrazio tutto lo staff dei volontari operativi che hanno contribuito ad organizzare il calendario degli eventi e delle regate, e grazie anche al Marina di Pescara e agli sponsor che sostengono le iniziative che man mano si andranno a svolgere”. I principali sponsor delle regate sono: Banca Generali Private, Ferretti Gioielleria, Locman Italy e Vittoria Rms.

Il Campionato Primaverile si conclude col secondo appuntamento velico sabato 23 aprile per poi lasciare il posto all’evento, per chi desidera partecipare, della Regata dei Trabocchi, 24 e 25 aprile, una “classica lunga” che vede la collaborazione dei circoli nautici di Pescara e di Vasto. Le barche sfileranno nel suggestivo scenario di fronte alla Via Verde, aggiungendo un elemento sportivo al valore indiscutibile del paesaggio, suggellando inoltre l’appassionata sinergia dei circoli velici della IX Zona.

Il Campionato primaverile prevede almeno quattro prove valide e premiazioni finali nella serata di sabato 23. Da oggi quindi occhio al meteo. A chiusura delle competizioni veliche di aprile si fa rotta sulla “Cerasuolo d’Abruzzo Cup”, prevista per il 24, 25 e 26 giugno con il supporto del Consorzio Tutela Vini, e sulla “Pescara-Tremiti” stabilita invece per l’8, il 9 e il 10 luglio.