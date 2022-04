Club Aquatico – Pescara Pallanuoto in diretta: dove vedere la partita

PESCARA – Si gioca questa sera, mercoledì, ore 20.30, al Pala-Pallanuoto Naiadi il derby Club Aquatico-Pescara Pallanuoto. Si tratta del recupero della partita prevista inizialmente il 26 febbraio scorso, poi rinviata causa Covid. Stavolta si gioca ed è sempre una gara di elevato fascino campanilistico, ma si prevede anche un match di alto livello tecnico.

Basti guardare la classifica, con il Pescara che di punti ne ha 15 su 6 partite disputate ed è al secondo posto alle spalle dell’Ischia Marine con 18 punti; il Club Aquatico ha finora 5 gare all’attivo e un bottino di 10 punti.

La squadra di Di Fulvio viene dal successo interno contro il forte Arechi Salerno (12-9), il Club Aquatico allenato da Paolo Bocchia invece dal pareggio in terra campana contro il San Mauro (6-6). Inutile fare pronostici per un derby, bisogna solo gustarsi lo spettacolo in acqua. Diretta streaming sulla pagina Facebook “Club Aquatico Pescara”.

I biancazzurri devono rinunciare a Ferragatti e al secondo portiere Prosperi per infortuno. Così, rispetto a sabato scorso rientra Recchia.

“Mi aspetto una bella partita, impegnativa, tosta” dice mister Franco Di Fulvio nel pre-gara. “Secondo me loro sono tra le formazioni più attrezzate della categoria, ma i miei ragazzi hanno dimostrato che se giochiamo al 100% possiamo dire la nostra con chiunque. Fin qui abbiamo disputato due partite contro avversarie di livello: una completamente sbagliata contro Ischia e l’altra fatta molto bene con l’Arechi. La squadra è pronta per il derby, alla fine vedremo chi sarà stato più bravo”.

Per la partita contro il Club Aquatico mister Di Fulvio ha convocato 13 giocatori: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Recchia, Castagna.