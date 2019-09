“Patto di amicizia” tra Abruzzo e Uzbekistan: dove e quando

Appuntamento il 25 settembre nella Sala Consiliare del Comune di Città Sant’Angelo. Sarà presente l’ambasciatore Uzbeko

CITTÁ SANT’ANGELO – Domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 11.30 nella Sala Consiliare del Comune di Città Sant’Angelo ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’evento: ”Abruzzo e Uzbekistan: percorsi comuni tra tradizione e innovazione”. Un appuntamento molto importante non solo per la comunità angolana, ma per tutto il territorio regionale abruzzese. Un nuovo punto di partenza sotto il profilo economico e culturale per l’Abruzzo. L’evento ci sarà sabato p.v. 28 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

L’ambasciatore Uzbeko, verrà accolto nel centro storico di Città Sant’Angelo, effettuerà un tour guidato del paese. A seguire, nella sala consiliare, ci saranno i saluti istituzionali e la sottoscrizione del “Patto di amicizia” tra le due realtà. La conferenza stampa, in programma domani, mercoledì 25 settembre, sarà l’occasione per esporre il programma nel dettaglio e per conoscere i motivi della nascita di questo nuovo rapporto di amicizia. Tutta la comunità e tutti gli organi di stampa, sono invitati a partecipare.