A Chieti i Campionati Regionali di scacchi con cadenza Rapid

CHIETI – Domenica 12 dicembre si è disputata al Campus X – prestigiosa struttura dell’Università D’Annunzio situata a Chieti – la più importante manifestazione di scacchi in Abruzzo con cadenza Rapid (20 minuti a partita per ogni giocatore).

Il Comitato Regionale Opes Abruzzo e il Comitato Regionale Federscacchi sono stati i promotori dell’iniziativa di livello Fide (Federation International Des Echecs) e hanno demandato alla Asd Scacchistica “Enrico Di Ciò” (EDC) di Città S.Angelo l’organizzazione logistica dell’evento. Il presidente dell’Asd EDC Vittoriano Severo ha delegato i consiglieri Riccardo Zincani e Andrea D’Isidoro alla direzione del torneo con il fondamentale aiuto dell’Under 18 Alessandro Lanciotti.

Era rappresentata la maggioranza delle società scacchistiche abruzzesi e uno dei circoli più importanti della Puglia, l’AD Scacchi Foggia. Le squadre ai nastri di partenza erano 12 per complessivi 40 giocatori diretti dall’arbitro Marcello Pecorari.

La vittoria è andata alla società Vestina “Diego Aliprandi” di Penne, che ha vinto tutte le sei partite disputate schierando Daniele Orsini, Marco Costantini, Federico Evangelista e Marco Pastore.

La squadra favorita alla vigilia – la D’Annunzio Scacchi Pescara 1, che schierava in prima scacchiera il Maestro Fide Luca Cerquitella, nonché i forti giocatori Franco Di Donatantonio e Lorenzo Ramundi – ha conquistato il secondo posto precedendo l’Asd Archimede di Cappelle sul Tavo. Sorpresa del torneo e premio di categoria per la storica compagine Sulmona Scacchi che ha ottenuto un meritato quarto posto. Foggia Scacchi, dopo essere stata con le sue 2 squadre molto vicine alla conquista del podio, ha concluso in quinta e sesta posizione seguita dalla “EDC” 1.

Premi di scacchiera sono stati assegnati in prima a Luca Cerquitella (D’Annunzio Pescara 1), in seconda a Di Donatantonio (D’Annunzio Pescara 1) e in terza a Evangelista (Diego Aliprandi Penne). Menzione speciale all’Under 18 Luigi Faccia (Diego Aliprandi Penne) che ha conquistato il premio di miglior riserva con 4 punti.

Durante il torneo è intervenuto il direttore del Campus X Domenico Basile che ha assistito ad alcune fasi della competizione.

Alla premiazione è intervenuto il presidente regionale dell’Opes, Terenzio Rucci che ha portato i saluti dell’Opes nazionale e premiato i vincitori del torneo.