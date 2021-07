Camper vaccinale della Asl a Giulianova: ecco quando

Dal 23 luglio fino a domenica 25 il mezzo sosterà sotto la pineta a sud del Kursaal dalle 16.30 alle 22.30

GIULIANOVA – A partire da oggi 23 luglio e fino a domenica 25 Luglio, il camper attrezzato della Asl di Teramo sarà a disposizione di giuliesi e turisti per la somministrazione delle prime e seconde dosi del vaccino anti Covid 19. Il mezzo sosterà sotto la pineta a sud del Kursaal dalle 16.30 alle 22.30. Per accedere alle inoculazioni, è indispensabile esibire la tessera sanitaria. I turisti, il cui tempo di permanenza in città non dovrà essere inferiore a due settimane, potranno ricevere la seconda dose del siero.

Il sindaco Jwan Costantini ed il vicesindaco Lidia Albani invitano la popolazione, residente e non, ad utilizzare il servizio. Si tratta di uno sforzo straordinario messo in campo dall’azienda sanitaria teramana per accelerare la campagna di prevenzione e frenare la diffusione dei contagi. Alla luce dei nuovi dati, infatti, risulta indispensabile l’incremento della copertura vaccinale presso tutti gli strati della popolazione.