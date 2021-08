Il camper di Ludoteca taxi clown a Pescara fino al 22 agosto

PESCARA – Da giovedi 19 a domenica 22, in Piazza della Rinascita, sarà presente il camper “Ludoteca taxi clown” dell’Associazione Paciok Onlus,è una sorta di “Taxi Sanitario” che nasce dalla volontà di distrarre con un sorriso bimbi, adolescenti e anziani in un percorso non facile. E’ una scorta speciale e giocosa che punta a rendere meno lungo e faticoso il tragitto da casa ai reparti ospedalieri o alle case di riposo.

L’iniziativa è patrocinata dalla Polizia di Stato e il tour sta toccando le principali città italiane.

Sconfiggere la paura con un sorriso: è questa al momento la priorità del dott. Fulvio Fusco, Presidente dell’Associazione Clownterapia Paciok Onlus di Campobasso. E per fortuna, in uno dei periodi più preoccupanti della storia, a causa dell’emergenza coronavirus, c’è chi, come lui e il suo meraviglioso team, riesce a riempire una stanza di positività attraverso il potere dell’allegria.

L’iniziativa è stata presentata il 9 giugno scorso a Campobasso, nel piazzale antistante la Questura, dove è stata ufficializzato il patrocinio della Polizia di Stato.