Campagna di vaccinazione a Montorio al Vomano: dati e info utili

MONTORIO AL VOMANO – Proseguono con un ritmo sostenuto le attività di vaccinazione dei cittadini di Montorio al Vomano. Circa il 30% dei residenti è vaccinato con prima dose, secondo le categorie prioritarie indicate a livello nazionale e dalla ASL di Teramo. Le persone che non si fossero ancora registrate e che rientrano in queste categorie, possono farlo cliccando sui link seguenti:

OVER 60: cliccare qui -> prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Pazienti fragili, disabili e caregiver: cliccare qui -> sanita.regione.abruzzo.it

Per velocizzare le operazioni, è possibile scaricare il modulo allegato, stamparlo e portarlo con sé già compilato nel giorno del vaccino.

LINK UTILE: http://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=258