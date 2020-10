Campagna del ‘Nastro Rosa 2020’ Lilt a ottobre a Pescara

PESCARA – “Torna la Campagna del ‘Nastro Rosa 2020’ per la prevenzione oncologica del tumore al seno e tornano a illuminarsi di rosa, il colore simbolo della Lilt – la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, alcuni dei monumenti simbolo di Pescara. A partire da domani sera, 30 settembre, e fino al 31 ottobre, il rosa sarà infatti il segno distintivo della Torre civica della sede comunale e del Ponte Flaiano, al fine di ricordare alla popolazione di controllare il proprio stato di salute e di partecipare alle campagne di screening. La Lilt di Pescara attende di conoscere le nuove disposizioni del Governo regionale in merito all’organizzazione dei propri ambulatori in funzione dell’emergenza Covid-19, previste per il prossimo 7 ottobre, quindi ufficializzeremo le date utili per le donne per poter prenotare la propria visita senologica e le date delle visite”. Lo ha detto il Presidente della Lilt di Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, ufficializzando l’apertura formale della Campagna del ‘Nastro Rosa 2020’.

“Dal primo ottobre si apre ufficialmente il mese della prevenzione del Nastro Rosa, che – ha detto il Presidente Lombardo – ogni anno si rivolge in modo specifico alle problematiche delle donne. Purtroppo quest’anno l’emergenza oncologica deve fare i conti con un’altra emergenza sanitaria, quella determinata dal Covid-19 che dallo scorso mese di marzo ci ha costretto al lockdown anche delle tradizionali iniziative promosse dalla Lilt sul territorio, a livello nazionale e locale. Oggi siamo pronti a ricominciare il nostro lavoro, ma sempre alla luce delle restrizioni e prescrizioni imposte dal Ministero della Salute, che appena ieri ha presentato in conferenza stampa le linee guida della Campagna con il Presidente della Lilt nazionale Francesco Schittulli, e dalla Regione Abruzzo. In queste ore stiamo completando l’organizzazione dei nostri ambulatori, a Casa Lilt, in via Rubicone, e la formazione dei nostri volontari all’uso dei Dispositivi medici di protezione, prevedendo l’installazione di gel igienizzanti, la sanificazione degli spazi e la loro pulizia costante, al fine di accogliere i pazienti nelle condizioni di massima sicurezza, e poi la predisposizione dei calendari che, necessariamente, imporranno orari precisi di accesso agli ambulatori da parte delle donne per poter effettuare visite ed eventualmente esami ecografici. Tuttavia prima di aprire le nostre linee telefoniche e telematiche alle prenotazioni attenderemo l’eventuale emanazione di nuove disposizioni regolamentari da parte della Regione Abruzzo nelle prossime ore.

Nel frattempo, però, abbiamo voluto lanciare un campanello di preallerta alle donne, ricordando che il mese di ottobre è quello dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno, che resta un’emergenza sanitaria i cui numeri, proprio nel 2020, sono destinati a peggiorare drammaticamente: pensiamo che già oggi ogni giorno, solo in Italia, almeno 1.062 italiani ricevono una diagnosi di tumore; ogni giorno muoiono 500 italiani di cancro e già sappiamo che nel 2020 avremo almeno 10milioni di decessi l’anno al mondo per patologie neoplastiche. Numeri – ha proseguito il Presidente Lombardo – appunto destinati ad aggravarsi a causa del Covid-19 che per mesi ha fermato ogni attività di screening, attività che ora vanno riavviate e in tal senso la Lilt vuole essere di pieno supporto al Servizio Sanitario Nazionale che, proprio per la pandemia, ha bisogno di deospedalizzare quanto più possibile tali iniziative per ridurre al minimo la circolazione di pazienti e utenti all’interno di nosocomi ancora oggi impegnati sul fronte di una nuova guerra. E il 2020, fra l’altro, potrebbe essere l’anno della ripresa delle visite senologiche negli ambulatori di via Rubicone, dopo la sospensione dello scorso anno per i danni strutturali al tetto causati dalla grandinata del 10 luglio 2019. Dal mercoledì 30 settembre e fino al 31 ottobre, resteranno dunque illuminati di rosa la Torre civica comunale, in piazza Italia, e il Ponte Flaiano, per ricordare ai cittadini l’importanza di partecipare agli screening di controllo del proprio stato di salute perché già oggi l’80 per cento delle donne colpite da tumore al seno guarisce completamente; quest’anno vogliamo alzare l’asticella e portare la percentuale al 95 per cento, ma questo significa lavorare per individuare un tumore quando è ancora piccolo”.