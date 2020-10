L’Atoms’ Chieti chiude in bellezza la stagione 2020

CHIETI – Si chiude con una bella vittoria, 15-2 sui Dolphins di Anzio, la stagione agonistica 2020 dell’Asd Atoms’ Chieti, che dopo il successo dell’andata sul diamante casalingo (16-6), trionfa anche in gara 2 dei playoff di serie B.

Traguardo raggiunto e grande soddisfazione in casa Atoms’: nonostante quest’anno la squadra teatina non abbia potuto disputare un campionato regolamentare, essendo l’unica squadra abruzzese iscritta alla serie B, la società ha voluto ugualmente onorare il campo, partecipando (e vincendo) i preliminari playoff.

Un’occasione in più anche per testare i progressi tecnici di una squadra totalmente rivoluzionata, infarcita di giovanissime che hanno approfittato di questo anno agonistico anomalo, per fare il proprio esordio in categoria Seniores. Parliamo di atlete del 2004, 2005 e 2006, arrivate in prima squadra da un settore giovanile in continuo fermento.

Ora le ragazze della serie B sarebbero attese dalla finalissima a tre squadre contro Orgosolo e Bologna, ma la società teatina ha già formalizzato la propria rinuncia alle fasi finali, previste sul campo di Orgosolo, in Sardegna.

«Una decisione amara, ma obbligata – dicono i vertici societari – in quanto non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per effettuare una trasferta lunga e rischiosa dal punto di vista sanitario, anche alla luce dei tanti casi di positività al Covid registrati a fine estate dopo i viaggi di rientro dalla Sardegna. Ci aspettavamo la scelta di un campo neutro, così come avviene sempre per la disputa dei playoff, e invece è stato scelto il campo della squadra sarda. Il nostro senso di responsabilità nei confronti di atleti, genitori e famiglie ci obbliga a rinunciare. Sarà per l’anno prossimo».