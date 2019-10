Riapre la Campagna del ‘Nastro Rosa 2019’ Lilt

Consegnato al sindaco Masci la Tessera di Socio Onorario della Lilt: “oggi si può guarire completamente se la malattia è scoperta in tempo e se si viene sottoposti alle cure più idonee”

PESCARA – “La prevenzione oncologica salva la vita. Lo sanno bene le 800mila donne che solo in Italia hanno avuto una diagnosi di tumore al seno e che oggi, dopo essersi sottoposte alle cure più opportune, sono vive, hanno la propria famiglia, il proprio lavoro e possono raccontare con il sorriso il ricordo di quell’esperienza. Da oggi la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – riapre la Campagna del ‘Nastro Rosa 2019’, invitando tutte le donne di Pescara e provincia a prenotare la propria visita gratuita al seno per la prevenzione del tumore alla mammella, visita che verrà eseguita dai medici senologi che operano con la Lilt, una campagna che andrà avanti sino a quando non avremo esaurito tutta la lista delle utenti, ovvero anche dopo Natale”.

Lo ha detto il Presidente della Lilt di Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, nel corso della conferenza stampa svoltasi in Comune con il sindaco di Pescara Carlo Masci, con il chirurgo senologo Marino Nardi, dell’Ospedale civile di Pescara, uno dei medici che collabora con la Lilt, con Rita D’Agostino, referente della Cisl Pensionati, la psiconcologa della Lilt Maria Di Domenico, la vicepresidente Lilt Milena Grosoli e tutti i volontari dell’Associazione.

Ad aprire la conferenza stampa la consegna da parte del Presidente Lombardo al sindaco Masci della Tessera di Socio Onorario della Lilt, “una tessera che cercherò in ogni modo di meritare, ben consapevole dell’attività fondamentale portata avanti dalla Lilt nella prevenzione delle patologie neoplastiche. Parlo peraltro per esperienza personale, anche mia moglie grazie alla prevenzione annuale ha scoperto un tumore al seno dieci anni fa, ma ha sconfitto la malattia e si è salvata essendo intervenuta in tempo”.

“Oggi si apre ufficialmente il mese della prevenzione del Nastro Rosa – ha detto il Presidente Lombardo -, la Campagna che ogni anno si rivolge in modo specifico alle problematiche delle donne e devo dire che il 2019 è un anno di svolta perché anche a livello nazionale la prevenzione è diventata oggetto di un importante dibattito pubblico, ovvero la popolazione sta assumendo consapevolezza su quanto sia importante fare screening, controlli periodici, per sconfiggere la malattia, un decisivo cambio di passo rispetto a 15 anni fa, quando abbiamo iniziato a muovere i primi passi. Oggi finalmente i cittadini sono consapevoli del dover cambiare i propri stili di vita, abbandonare alcune abitudini, come il fumo di sigaretta, per ridurre l’incidenza dei tumori, dunque non solo prevenzione secondaria, ovvero i controlli sul proprio stato di salute, ma prevenzione primaria, partendo dalla cura dell’alimentazione. La nostra Campagna del ‘Nastro Rosa’ parte quest’anno in modo eclatante, perché già sabato mattina prossimo, 12 ottobre, la Lilt avrà una propria postazione in piazza Salotto, nell’ambito della manifestazione nazionale della Carovana della Salute della Cisl, dove effettueremo le prime visite senologiche, affidate al dottor Marino Nardi e alla dottoressa Eleonora Angelini. Sempre nella giornata del sabato nella nostra postazione le donne potranno invece prenotare le proprie visite, che saranno effettuate nei nostri Ambulatori di Casa Lilt e che andranno avanti, come ogni anno, anche sino a dicembre o gennaio 2020, sino a quando non avremo soddisfatto tutte le richieste.

In alternativa le nostre utenti potranno prenotare lo screening chiamando ai numeri di telefono 328.0235511 oppure 393.8159916, nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Nelle giornate del 14 e del 28 ottobre si svolgeranno le visite senologiche anche nella sede della delegazione Lilt di Tocco da Casauria, all’interno dell’ex ospedale, e fra l’altro Tocco ha già illuminato di rosa l’orologio comunale per ricordare alla popolazione la Campagna del ‘Nastro Rosa’, così come il Comune di Pescara ha illuminato la Torre Civica.

Ricordiamo che le visite di prevenzione sono gratuite per tutti, per partecipare è richiesta solo la tessera annuale di socio Lilt, del costo di 10 euro, che consente poi di partecipare a tutte le campagne svolte durante l’anno. E durante il mese distribuiremo alla popolazione anche il nostro librino annuale, che quest’anno vede come madrina d’eccezione Belen Rodriguez. Prevenire è vitale – ha ancora sottolineato il professor Lombardo – perché oggi sappiamo che trovare un tumore quando è ancora piccolissimo, meno di un centimetro di diametro, significa guarire completamente nell’80 per cento dei casi, e con la prevenzione contiamo di abbattere l’incidenza del tumore del 40 per cento entro i prossimi dieci anni. Il 2019 è un anno importante per la Lilt che il prossimo 22 ottobre compirà 100 anni ed è oggi l’unica Associazione ancora collegata al Ministero della Salute, che opera sotto l’egida del Presidente della Repubblica e che è suddivisa in modo capillare sul territorio nazionale attraverso le sue 86 sezioni provinciali e i Coordinamenti regionali, un’Associazione la cui attività ha una ricaduta immediata e costante sul territorio di riferimento”.

Infine il Presidente Lombardo ha rivolto il proprio ringraziamento al sindaco Masci “per la vicinanza e la tempestività dimostrate in occasione della grandinata e dell’alluvione del 10 luglio scorso che purtroppo ha arrecato danni strutturali importanti alla nostra sede associativa, in via Rubicone, e dove sono già in corso le operazioni di risanamento”.

“Il sostegno della nostra amministrazione alla Lilt è pieno e totale, la Lega svolge un compito essenziale occupandosi di una malattia che fa tremare solo a menzionarla, il tumore al seno. Oggi però – ha detto il sindaco Masci – per fortuna quella patologia non fa più tremare come una volta, oggi si può guarire completamente se la malattia è scoperta in tempo e se si viene sottoposti alle cure più idonee. E seppure ci lamentiamo sempre della nostra sanità, resta che in Italia godiamo del sistema migliore del mondo in cui operano Associazioni straordinarie come la Lilt che si impegna per fare controlli a tutta la popolazione”.

“La nostra attività è fatta dalla cura della patologia – ha detto il dottor Nardi – che però non ha valore in sé senza due elementi fondamentali, ossia la prevenzione e la sensibilizzazione. La popolazione oggi deve sapere che un corretto stile di vita aiuta a impedire l’insorgenza della malattia o a sconfiggerla, è vero che per l’attività diagnostica ci sono liste d’attesa importanti, ma in tal senso ci viene in soccorso la Lilt, il volontariato, dando una risposta immediata a una parte degli utenti”. “Sensibilizzare i più giovani è alla base dell’attività che la Lilt svolge negli Istituti scolastici con il progetto ‘Guadagnare Salute’ – ha detto la psiconcologa Di Domenico –, in virtù di un Protocollo d’intesa stipulato dalla Lilt Nazionale con il Miur, e replicato in Abruzzo dalla Lilt di Pescara, una delle 20 Lilt che hanno aderito, con l’Ufficio Scolastico regionale e che ci ha permesso di entrare nelle scuole dell’Infanzia, primarie, e secondarie di primo e secondo grado, formando 350 studenti. A giorni ripartiremo con l’edizione 2019 con il Liceo Classico ‘d’Annunzio’ e con il Liceo Scientifico ‘Da Vinci’ a Pescara”.