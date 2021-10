Il “Cammino dei Monti e dei Santi” in anteprima alla Fiera della Rimini

Il lavoro preparatorio del Cammino è in via di completamento e sarà presentato pubblicamente nelle prossime settimane

L’AQUILA – Il “Cammino dei Monti e dei Santi”, un importante progetto di turismo lento e valorizzazione in corso di realizzazione nel territorio aquilano, è stato presente come espositore alla Fiera internazionale b2b del Turismo a Rimini, che ha appena concluso l’edizione 2021. Grazie alla collaborazione con l’agenzia turistica e centro accreditato di informazione e accoglienza “Welcome AQ” il Cammino, il cui lavoro preparatorio è in via di completamento e che sarà presentato pubblicamente nelle prossime settimane, ha partecipato in anteprima all’evento di rilievo mondiale che ha coinvolto i principali operatori del settore turistico. “Grande soddisfazione” è stata espressa dall’associazione “La Valle del Vasto”, curatrice del Cammino.