Cammino dei Briganti, finanziamento di 250mila euro dalla Regione Abruzzo

SANTE MARIE – Sono arrivati i primi risultati dell’Avviso pubblico “Valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo – Anno 2025”, promosso dalla Regione Abruzzo con Determinazione DPA018/222 del 17 aprile 2025. L’iniziativa sostiene i cammini già iscritti nel Registro regionale e promuove l’ingresso di nuovi itinerari, in linea con gli standard minimi di qualità e fruibilità.

Tra i progetti finanziati spicca quello relativo al Cammino dei Briganti, risultato primo in graduatoria. Finanziati anche il Cammino Mariano dei Marsi e la Via dei Marsi, ciascuno dei quali ha ottenuto 250mila.

Gli interventi previsti riguarderanno il miglioramento dei percorsi, la riqualificazione o l’adeguamento di strutture pubbliche, il potenziamento dei servizi per i camminatori e azioni mirate alla promozione turistica delle tre rotte.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti. “Questi risultati confermano il valore strategico del lavoro portato avanti con passione e visione sul fronte dei cammini”, ha spiegato, “è un riconoscimento importante che conferma la validità del lavoro svolto in sinergia con l’ideatore Luca Gianotti in questi anni per la valorizzazione del territorio attraverso il turismo lento e sostenibile. Ottenere il primo posto in graduatoria con il Cammino dei Briganti, e vedere finanziati anche il Cammino Mariano dei Marsi e la Via dei Marsi, ci permette di rafforzare l’offerta turistica di Sante Marie e dell’intero territorio. Continueremo a investire su infrastrutture e servizi per accogliere al meglio i camminatori, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile, lento e rispettoso delle comunità locali. Un ringraziamento particolare va all’associazione Erci Team Onlus”.

Il Cammino dei Briganti è un itinerario escursionistico di circa 108 km che si sviluppa tra Abruzzo e Lazio, sulle orme dei briganti post-unitari. Attraversa aree montane e borghi storici, unendo natura selvaggia e memoria storica. Nel bando ha ottenuto il primo posto con il punteggio più alto.

“Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento da parte della Regione Abruzzo“, ha commentato Luca Gianotti, ideatore del Cammino dei Briganti, “il primo posto premia il lavoro di squadra e la visione condivisa con i Comuni del territorio. Continueremo a valorizzare il Cammino dei Briganti con passione e impegno, nel rispetto della sua identità e delle comunità locali”.

