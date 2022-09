Camminata solidale per il Diritto all’oblio oncologico: ecco come è andata

PESCARA – Grande successo della camminata solidale per il Diritto all’oblio oncologico, promossa dall’AIMO, con la prima tappa a Pescara, con il sostegno in città di ADRICESTA con la Misericordia Pescara e la Federcentri. In pochi giorni, sono state raccolte tante adesioni e, ancora più firme, che attualmente hanno superato le 76.000, con l’obiettivo di arrivare alla quota di 100.000 nel più breve tempo possibile anche con iscrizioni digitali, nei due gazebo allestiti dall’AIMO a piazza Salotto e il supporto della Fondazione presieduta dal dott. Giordano Beretta, attuale Direttore della Unità di Oncologia dell’Ospedale di Pescara.

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, è intervenuto per ringraziare tutti i partecipanti ed organizzatori.

Prima dell’inizio della camminata solidale, il Dott. Beretta ha desiderato ringraziare tutti i sostenitori, il Comune di Pescara con il Sindaco Carlo Masci, la ASL di Pescara con il Direttore Generale Vincenzo Ciamponi e le varie Associazioni che hanno supportato l’iniziativa ADRICESTA con la Presidente Carla Panzino, la Federcenti con la Vice Presidente Nazionale Miriam Severini e la Misericordia Pescara con il Governatore Cristina D’Angelo.