“Cambiamento climatico: invertire la tendenza”, incontro a Pescara

PESCARA – Giovedì 21 novembre, ore 17 – Sede Biblioteca “Falcone e Borsellino”, viale Bovio, 446 – Pescara. Incontro con la socia Anna Di Censo, psicologa–psicoterapeuta, sul tema “Cambiamento climatico: invertire la tendenza”. Dalla nascita della vita la Terra si è sempre trovata in difficoltà a causa del clima, ma oggi tocca a noi abitanti che l’abbiamo sempre “usata” accorrere in suo aiuto se non vogliamo soccombere.

Oltre alle trasformazioni geomorfologiche dovute all’effetto serra, c’è anche un preoccupante diffondersi di malattie psico-fisiche causate dall’incapacità dell’uomo di adattarsi al mutamento delle stagioni e all’improvviso scatenarsi delle forze della natura. Questi eventi provocano un disorientamento nelle abitudini e conseguenti difficoltà di adattamento, se non proprio stress e disagio. Sperare in un ravvedimento operoso, soprattutto da parte dei giovani, è la nostra ancora di salvezza.

Venerdì 22 novembre, sempre alle ore 17, nell’ambito del Corso di aggiornamento rivolto ai docenti, ma di sicuro interesse per quanti vogliano conoscere la storia della nostra città “Pescara: i primi cambiamenti dopo l’Unità d’Italia”. A seguito dell’Unità d’Italia Pescara perse il ruolo difensivo del Regno di Napoli sul versante orientale. Le priem trasformazioni iniziarono con la demolizioni della cinta fortificata che diede l’avvio all’espansione verso la Pineta e verso Castellammare. L’incontro in biblioteca è incentrato su alcune architetture perdute o mai realizzate che avrebbero potuto contribuire a consolidare l’identità della città.