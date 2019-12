Calendario rifiuti 2020 a Spoltore: novità e giorni di raccolta

Di Lorito: “la differenziata è un grande gioco di squadra tra amministrazione comunale, cittadini e Rieco. Con l’impegno di tutti possiamo diventare anche noi un comune a rifiuti zero”

SPOLTORE – É in arrivo il nuovo calendario della raccolta differenziata per la città di Spoltore. In accordo con la società Rieco, subentrata nel 2019 nella gestione del servizio, la programmazione delle giornate di ritiro per il 2020 è stata completamente rivisitata: in particolare, il sabato non sarà più la giornata dedicata all’indifferenziato, che verrà invece ritirato il giovedì.

“Questa scelta” sottolinea all’assessore all’ecologia Rino Di Girolamo “è stata presa con l’obiettivo di razionalizzare i conferimenti, migliorare complessivamente il servizio e aumentare le quote di differenziata”.

In generale, i lunedì saranno dedicati a plastica e metallo, martedì e sabato all’organico, venerdì a carta e cartone, giovedì e sabato ai pannolini. Il nuovo calendario ricorda anche che i rifiuti non conformi, conferiti senza mastelli o in giorni di versi da quelli stabiliti dal calendario non verranno ritirati. Per qualsiasi dubbio, è disponibile anche l’App Junker (per i sistemi operativi iOs e Android), che manda una notifica al momento di portare fuori il mastello e consente, passando il codice a barre di un prodotto davanti alla fotocamera dello smartphone, di avere tutte le informazioni per lo smaltimento dello stesso.

Il calendario 2020, già disponibile sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it, sarà distribuito in formato cartaceo la prossima settimana.

Il sindaco Luciano Di Lorito ha voluto lasciare un messaggio sul calendario: “la differenziata è un grande gioco di squadra tra amministrazione comunale, cittadini e Rieco. Con l’impegno di tutti possiamo diventare anche noi un comune a rifiuti zero. Buona differenziata a tutti, l’ambiente ringrazia!”.