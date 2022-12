Calendario LNDC 2023: raccolta fondi per sostenere i randagi di L’Aquila

L’AQUILA – I volontari della Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno organizzato anche per questo Natale una raccolta fondi per sostenere concretamente i randagi. Con una piccola donazione sarà possibile ricevere il Calendario 2023 e i dolci artigianali preparati per l’occasione.

Le Strenne natalizie sono disponibili in diversi punti vendita della città – che hanno messo a disposizione i propri spazi – oppure presso i volontari e anche online. Grazie a questa raccolta è possibile aiutare i volontari nella gestione del Rifugio Cuccefelici per animali abbandonati: la struttura ospita mediamente 350 cani che vengono accuditi 365 giorni all’anno con amore, dedizione e professionalità.

Il focus dell’Associazione è volto al recupero fisico e comportamentale degli animali – spesso provenienti da situazioni difficili – prima della reintroduzione in famiglia attraverso l’adozione. La Lega del Cane si occupa anche degli animali vaganti sul territorio attraverso il monitoraggio effettuato dal Nucleo provinciale di Guardie Zoofile Volontarie.

Importante valore è dato alle campagne di informazione e sensibilizzazione che l’Associazione effettua costantemente, al fine di ripristinare un corretto rapporto uomo-animale. Grazie alla raccolta fondi di Natale sarà possibile portare avanti queste numerose attività in favore degli animali abbandonati, maltrattati, feriti o provenienti da situazioni difficili. Tutte le informazioni sul Calendario 2023 e sui dolci natalizi sono sul sito ufficiale della Lega del Cane di L’Aquila https://bit.ly/Natale22LNDCAQ.