Calcio Atri, quattro nuovi acquisti di mercato: ecco chi è arrivato

ATRI – Il Calcio Atri mette a segno importanti colpi di mercato che rafforzano la già competitiva rosa di una delle protagoniste del girone D del campionato di prima categoria. Il sodalizio guidato dal Presidente Alessandro Italiani, infatti, ufficializza gli acquisti del forte centrocampista Luca Peppoloni, del difensore Simone D’Orazio, entrambi provenienti dall’Angelese, di Sebastiano Lolli (ec Mutignano e Hatria) e di Davide Lolli (ex L’Aquila, Penne e Lanciano), quest’ultimo purtroppo infortunato; e la cessione del difensore Valerio Vianale.

“Nei prossimi giorni – afferma il Presidente Italiani – valuteremo se effettuare ulteriori movimenti sia in entrata che in uscita. Posso dire che qualcosa faremo per completare ulteriormente la rosa. Abbiamo incrementato numericamente la squadra perché riteniamo che l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione attualmente è alla nostra portata: la seconda parte del campionato sarà difficile e lunga oltre che costellata da notevoli impegni ravvicinati e ci troviamo di fronte almeno tre squadre con un potenziale superiore al nostro. Quindi le operazioni di mercato mirano principalmente a colmare queste lacune. Il Calcio Atri continua nel suo progetto basato sulla crescita dei giovani e sul loro inserimento costante in prima squadra, con l’obiettivo di conservare o migliorare l’attuale posizione di classifica. Ad ogni modo non vogliamo fare voli pindarici e proclami inutili, la squadra deve crescere sotto il profilo dell’esperienza e l’ingresso di questi giocatori è finalizzato anche a far maturare i giovani. La società è soddisfatta del campionato disputato nel girone d’andata e del rendimento dell’allenatore e della squadra. Ringrazio il team manager Roberto Adorante che si è impegnato tanto in questa fase per portare a termine queste operazioni di mercato”.