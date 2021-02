Questo libro si propone di offrire un’analisi generale dei differenti impianti giuridici presenti con cui devono relazionarsi gli operatori economici interessati ad un business ambizioso

SULMONA – Fare business in Cina è stato e continua ad essere un obiettivo per molti imprenditori italiani, ma spesso si è trasformato in un vero miraggio a causa delle enormi differenze esistenti tra il nostro modello normativo ed economico e quello del Dragone. A questi temi è dedicato il libro di una giovane ricercatrice, Vanessa Combatelli, appena dato alle stampe da Intermedia Edizioni: “Business e giustizia. Cosa può insegnarci la Cina”.

Quanto ci penalizza un sistema giudiziario inefficiente caratterizzato da lunghi tempi di attesa? La risposta, come si può immaginare, pone l’Italia di fronte ad uno dei suoi problemi più annosi. E mentre il Belpaese cerca di tenere il passo attraverso riforme non sempre mirate, sul fronte opposto abbiamo un competitor che, da semplice emergente, è divenuto protagonista indiscusso delle dinamiche mondiali. La Cina, infatti, non è più la fabbrica di oggetti di bassa qualità, contrariamente all’idea che ne aveva l’Occidente per molto tempo.

Oggi il made in China rappresenta un connubio tra nuove tecnologie ed efficienza che portano il Paese ad essere sempre più all’altezza dei canoni di business occidentali, superando ormai diverse aspettative. Molti imprenditori, italiani e non, sono attratti dalla Cina proprio per questo: è divenuto il nuovo Eldorado, ma ha in sé tante insidie che possono portare l’avventuriero moderno a commettere errori grossolani e fallire. Questo libro si propone di offrire un’analisi generale dei differenti impianti giuridici presenti con cui devono relazionarsi gli operatori economici interessati ad un business ambizioso.

L’autrice

Vanessa Combattelli è nata a Sulmona. Intraprende la carriera giornalistica da giovanissima e diventa consigliere comunale per la sua città, Popoli, a 18 anni. Nel 2020 si laurea in Scienze Politiche all’università di Roma Tre. Insieme alla sua passione per il giornalismo e la politica porta avanti diversi progetti di valorizzazione territoriale e di analisi giuridica.

“Business e giustizia. Cosa può insegnarci la Cina”. Di Vanessa Combattell. Intermedia Edizioni. 12 euro

