Buona la prima per lo spettacolo su Dante del duo Masciarelli-Oddi

Debutto di successo sabato scorso a Celano per lo spettacolo “Tutto quello che c’è da dire su Dante…ve lo diciamo noi”

CELANO – Diverte, emoziona e conquista lo spettacolo su Dante ideato e portato in scena dagli attori Corrado Oddi e Stefano Masciarelli. in occasione dei 700 anni dalla morte del poeta.

In poco più di un’ora hanno raccontato curiosità, recitato versi passando a rassegna il percorso letterario del Sommo Poeta: dalle Cantiche delle Commedia a citazioni di versi tratti dalle Rime, dal De Vulgari Eloquentia e della Vita Nuova. I due attori coinvolgono il pubblico attraverso l’arte del racconto. Interagiscono tra loro e con il pubblico con una complicità espressa attraverso due voci dello spettacolo italiano sostenuta da una grande professionalità.

Masciarelli racconta, canta e coinvolge il pubblico con la sua grande ironia e comicità; Oddi emoziona e incuriosisce attraverso una mediazione dal carattere più classico. Il risultato non può che essere un successo straordinario. Il pubblico è incuriosito, divertito e coinvolto dal ritmo dei due mattatori. Il titolo dello spettacolo “Tutto quello che c’è da dire su Dante…ve lo diciamo noi”, preannunciava uno spettacolo che seguendo un canovaccio ben strutturato si interroga sull’eternità dell’opera di Dante, sui ricordi il tutto in maniera in maniera semiseria. Hanno sorpreso il pubblico l’hanno fatto divertire che per uno spettacolo su Dante non è cosa scontata: applausi a scena aperta e nel finale. Uno straordinario riscontro è arrivato anche sui social espresso dal pubblico presente.

Quello di sabato 12 giugno, presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria Valleverde a Celano (AQ) è stato un debutto fortunato: sono previste repliche in tutta la penisola e da settembre anche nelle scuole.

L’evento è stato realizzato con il contributo del Comitato Feste Santa Maria in persona del Presidente Raffaele Contestabile e dell’associazione Stella (ASAS) in persona del presidente Avv. Silvia Morelli, dell‘associazione Stella. Un ringraziamento anche a Padre Ausilio, al Commissario Prefettizio dott Giuseppe Canale e a tutta l’amministrazione del Comune di Celano.