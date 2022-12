Pescara – Picerno, probabili formazioni e arbitro: parla Mora

PESCARA – Il capitano Luca Mora è l’uomo simbolo di questo nuovo Pescara si chiude questo 2022 mancano ancora due partite bilancio fino ad ora sicuramente positivo?

“Grazie per i complimenti ma il simbolo di questa squadra è il gruppo – dice Mora – comunque sì bilancio positivo abbiamo fatto un ottimo girone nell’andata”.

Mora si aspettava un rendimento del genere sia da parte sua che da parte dell’intera squadra?

“Diciamo che lavoriamo per questo è chiaro che ci sono delle incognite – afferma il capitano – e anche a livello personale siamo un gruppo in ritiro abbiamo lavorato sodo per fare bene in questo campionato finora siamo stati bravi vediamo – dichiara Mora – dove saremo verso Marzo è cercheremo di giocarci fino in fondo le nostre opportunità”.

Nella partita contro il Picerno, ultima del 2022 mister Colombo deve fare a meno dell’infortunato Plizzari, al suo posto giocherà Sommariva. Con tutta probabilità il tecnico del Pescara riconfermerà la squadra che ha battuto il Monopoli.

Sulla linea centrale difensiva agirà la coppia Brosco – Boben, Cancellotti a destra e Milani a sinistra. A centrocampo Aloi regista con Mora e Gybaua mezze ali , anche se Kraja scalpita dopo aver scontato un turno di squalifica. Il tridente d’attacco sarà formato da Cuppone – Vergani e Desogus.

Nella squadra lucana reduce da una striscia positiva di risultati il tecnico Longo schiererà la seguente formazione.

D’Angelo sostituirà il bomber dei lucani Esposito che salterà la gara per infortunio. In difesa De Franco sostituirà Ferrani altro infortunato. A centrocampo, con l’ex Dettori c’è De Cristofaro, che rimpiazza lo squalificato De Ciancio. Indisponibili Finizio, Albadoro e Gerardi , mentre Liurni ha rescisso il contratto e ha trovato l’intesa con la Casertana.

Dirigerà l’incontro Dario Di Francesco di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti di linea: Maurizio Barbiero di Campobasso e Marco Pilleri di Cagliari. Il quarto ufficiale di gara sarà Gianluca Renzi di Pesaro.