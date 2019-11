Al Seminario Regionale di Chieti Bruno Forte presenta La Bibbia dei filosofi

A dialogare con l’Arcivescovo saranno il filosofo e editore Ilario Bertoletti e il giornalista e storico della Chiesa Marco Roncalli

CHIETI -Mercoledì 20 novembre alle ore 11 nell’Aula Magna del Seminario Regionale di Chieti in un appuntamento aperto al pubblico, l‘arcivescovo Bruno Forte presenterà il suo recente volume “La Bibbia dei filosofi” pubblicato dalla storica casa editrice Morcelliana.

A dialogare con lui saranno il filosofo e editore Ilario Bertoletti e il giornalista e storico della Chiesa Marco Roncalli

«Questa indagine su La Bibbia dei filosofi intende accostare dieci passi biblici – cinque dell’Antico, cinque del Nuovo Testamento – riflettendo sui quali alcuni pensatori, appartenenti ad epoche diverse della tradizione filosofica occidentale, hanno elaborato pensieri tanto audaci, quanto fecondi di luci intellettuali e di stimoli etici e spirituali. Ovviamente il repertorio non è in alcun modo esaustivo: esso vorrebbe tuttavia mostrare come la Bibbia possa essere considerata anche quale Grande Codice ispirativo di alcune delle idee portanti, e certamente fra le più feconde, della filosofia elaborata nelle “terre del tramonto”».

(dalla Presentazione)

BRUNO FORTE, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, è membro del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e di quello per la Nuova Evangelizazione ed è stato a lungo titolare della cattedra di Teologia dogmatica nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Tra le pubblicazioni più recenti: il libro intervista Una teologia per la vita, a cura di Marco Roncalli (ELS La Scuola, 2011); Fede e psicologia (Morcelliana, 2014); Il libro del viandante e dell’amore divino (Morcelliana, 2016); La porta della bellezza. Per un’estetica teologica (Morcelliana, 2017); Il giovane Lutero e la grazia della giustificazione (Morcelliana, 2017); La patria europea (Morcelliana, 2019) e, con Massimo Cacciari, Dio nei doppi pensieri. Attualità di Italo Mancini (Morcelliana, 2017).