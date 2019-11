Martinsicuro, Concerto d’organo in onore della Virgo Fidelis

Ad esibirsi in onore della patrona dell’Arma dei Carabinieri sarà il Maestro Organista Dino Cocchini, che proporrà i più importanti classici

MARTINSICURO (TE) – Giovedì 21 novembre, in occasione delle celebrazioni in onore della Virgo Fidelis, il Comune di Martinsicuro, Assessorato alla Cultura, ha organizzato dalle ore 21:00 presso la Chiesa del Sacro Cuore un Concerto d’Organo in onore appunto della Virgo Fidelis patrona dell’Arma dei Carabinieri. Ad esibirsi sarà il Maestro Organista Dino Cocchini, concertista di fama europea, che proporrà un repertorio dei più importanti classici per organo che sarà aperto da “La Fedelissima”, marcia in onore dell’Arma dei Carabinieri, e dall’Inno alla Virgo Fidelis di Scotti e Fantini.

“Siamo lieti di ospitare sul nostro territorio questo importante concerto per organo, un sentito omaggio che Martinsicuro vuole tributare, nella giornata dedicata alle celebrazioni in onore della Virgo Fidelis, all’intera Arma dei Carabinieri che, ogni giorno, svolge un ruolo importantissimo al servizio di tutta la collettività” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Vice-Sindaco ed Assessore con delega alla Cultura, Pinuccia Camaioni.

“Il concerto, che sarà a ingresso libero ed aperto a tutti, vedrà esibirsi il Maestro Organista Dino Cocchini, un amico di Martinsicuro che già nel 2011 tenne in questa chiesa un concerto in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa”.